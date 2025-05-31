Adana Demirspor, Gaziantep FK ile berabere

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in son haftasında Ev sahibi olduğu Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalıyor.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmanın ikinci yarısında, 59. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Maxim’in şutunu kaleci Murat iki hamlede kontrol ediyor. Maçın ilerleyen dakikaları 64’te sağ kanattan gelen Sorescu’nun ortasında köşe vuruşu ile ceza alanında Boateng’in kafa vuruşu sonucu gol atıyor ve durumu 2-2 yapıyor. Dakika 81’de ise sol kanattan kullanılan köşe atışında Aymbetov’un kafa vuruşu, topun üstten dışarı çıkmasıyla sonuçlanıyor.

HAKEM VE TAKIM KADROLARI

Maçı yöneten hakemler: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Şenol Bektaş.

Adana Demirspor’un kadrosu: Murat Eser, Fougeu (Kadir Karayiğit dk. 82), Ali Arda Yıldız, Buğra Demirkıran (Ali Fidan dk. 74), Gökdeniz Tunç (Demir Yavuz dk. 61), Ali Yavuz Kol (Beytullah Gezer dk. 82), Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Aymbetov (Samet Duyur dk. 82), Ozan Demirbağ, Alioui (Sefa Günay dk. 70). Yedek oyuncular: Mustafa Yiğit Durmaz, Vedat Karakuş, Salih Kavrazlı, Diyar Zengin. Teknik direktör: Mustafa Alper Avcı.

Gaziantep FK’nın kadrosu: Halil Bağcı, Ömürcan Artan, M’Bakata, Husic, Taha Güneş (Muhammed Gümüşkaya dk. 58), Ogün Özçiçek (Nevzat Gezer dk. 82), Furkan Soyalp, Sorescu (Çağan Taş dk. 90), Maxim, Halil Dervişoğlu (Ali Osman Kalın dk. 57), Boateng. Yedekler: Yusuf Nacar, İbrahim Kaan Alkış, Emre Taşdemir, Kodro, İzzet Erdal. Teknik direktör: İbrahim Kürşat Daloğlu.

GOLELER VE SARI KARTLAR

Goller: Adana Demirspor’dan Alioui (dk. 11 ve dk. 35) ve Gaziantep FK’dan Maxim (dk. 32), Boateng (dk. 64) arasında gerçekleşiyor. Sarı kartlar ise Murat Eser, Gökdeniz Tunç (Gaziantep FK) ve Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor) tarafından alınıyor.