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Adana Demirspor, Gaziantep’i ağırlıyor

MAÇIN BAŞLANGICI

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in son haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın başlangıcında ev sahibi ekip, rakibi karşısında 1-0’lık bir avantaj sağladı. İlk 15 dakika boyunca, Adana Demirspor’un performansı öne çıkıyor.

İLK YARIDA SERİ SÜREKLİLİĞİ

Ev sahibi takımın hızlı ve etkili oyun tarzı, karşılaşmanın ilk bölümlerinde dikkat çekiyor. Adana Demirspor, rakip kaleye baskı yaparak skoru artırmayı hedefliyor. İlk yarının devamında gösterilecek performans, sonucunu belirleyecek önemli bir faktör olacak.

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