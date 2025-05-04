Adana Demirspor, Göztepe’ye 1-2 Kaybetti

ADANA DEMİRSPOR, GÖZTEPE’YE MAĞLUP OLDU

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Adana Demirspor, evinde Göztepe’ye 2-1 yenildi. Maçta dikkat çeken anlar ise ikinci yarıda yaşandı.

İKİNCİ YARI DAKİKALARI

49. dakikada Nabil Alioui, sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Tayfun, gelişine vuruş yaptı fakat top farklı şekilde auta gitti. 70. dakikada ise Nielsen, sağ kanattan ceza sahasına yerden bir orta yaptı. Victor Hugo’nun çektiği şut ise üstten auta çıktı. Ardından 72. dakikada Nazım’ın sol kanattan yaptığı ortada, Victor Hugo’nun kafa vuruşu kalenin solundan dışarı gitti. 74. dakikada Bünyamin, sol kanattan ceza sahasına bir top çevirdi. Penaltı noktasından Tayfun’un vuruşu, savunmadan döndü.

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Maçta hakemler Batuhan Kolak, Gökhan Barcın ve Onur Gülter görev aldı. Adana Demirspor kadrosunda Deniz Dönmezer, Bünyamin Balat, Tolga Kalender, Burhan Ersoy (Nabil Alioui dk. 27), Abdulsamet Burak (Aksel Aktaş dk. 85), İzzet Çelik, Antonio Simao Muanza, Tayfun Aydoğan, Ozan Demirbağ (Abat Aymbetov dk. 27), Ali Yavuz Kol (Breyton Dylan Fougeu dk. 79), ve Yusuf Barası yer aldı. Yedekler arasında ise Murat Eser, Vedat Karakuş, Aykut Sarıkaya, Yusuf Buğra Demirkıran, Osman Kaynak ve Samet Duyur yer aldı. Teknik direktör Mustafa Alper Avcı, takımının başında bulundu.

Göztepe’nin kadrosunda ise Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Koray Günter, Furkan Bayır, Lasse Nielsen, Anthony Junior Dennis, Ahmet Ildız (Ogün Bayrak dk. 90+3), Nazım Sangare, David Tijanic (Victor Hugo dk. 69), Kubilay Kanatsızkuş (Emersonn dk. 69), ve Romulo yer aldı. Göztepe’nin yedek oyuncuları arasında Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Emir Enes Araz, ve Ege Yıldırım yer aldı. Takımın teknik direktörü Stanimir Stoilov’du.

GOLLER ve SARI KARTLAR

Maçta Ali Yavuz Kol, 33. dakikada Adana Demirspor’un golünü kaydetti. Göztepe’den Kubilay Kanatsızkuş maçın başlangıcında 3. dakikada, Lasse Nielsen ise 9. dakikada gol sevinci yaşadı. Sarı kartlar ise şöyle dağıldı: İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan, Abdulsamet Burak (Adana Demirspor), Nazım Sangare, Anthony Junior Dennis ve Taha Altıkardeş (Göztepe).