Adana Demirspor, Göztepe’ye 1-2 mağlup

MAÇIN DETAYLARI

Gökhan Keskinci’nin haberine göre, Adana’da gerçekleşen Süper Lig’in 34. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Göztepe’yi ağırladı. Maçın hakemleri Gökhan Barcın, Onur Gülter ve Sarper Barış Saka olarak görev yaptı. Ev sahibi takım Adana Demirspor, Deniz Dönmezer, İzzet Çelik, Tolga Kalender, Burhan Ersoy (Dk. 27 Aimbetov), Abdulsamet Burak (Dk. 85 Aksel Aktaş), Ali Yavuz Kol (Dk. 79 Fougeu), Maestro, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Ozan Demirbağ (Dk. 27 Alioui), Yusuf Barasi ile sahaya çıktı.

GÖZTEPE’NİN PERFORMANSI

Göztepe ise Lis, Koray Günter, Taha Altıkardeş, Furkan Bayır, Nazım Sangare, Dennis, Ahmet Ildıs (Dk. 90+3 Ogün Bayrak), Nielsen, Tijanic (Dk. 69 Victor Hugo), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 69 Emersonn) ve Romulo ile mücadele etti. Maçta ilk gol, 3. dakikada Dennis’in orta sahadan gönderdiği uzun pasla Göztepe’den Romulo’nun kaleye şut çekmesiyle geldi. Kaleci Deniz’in müdahalesi sonrası dönen topa Kubilay Kanatsızkuş yayıldı ve Göztepe’yi 1-0 öne geçirdi.

MAÇIN GOLLERİ VE ÖNEMLİ ANLAR

Daha sonra, 9. dakikada Tijanic’in ortasında Nielsen kafa vuruşunu yaparak skoru 2-0’a taşıdı. Romulo ile Tijanic’in yaptığı paslaşmalar sonucunda Göztepe, 21. dakikada başka bir fırsat buldu, ancak Romulo’nun vuruşu üstten auta gitti. Adana Demirspor ise 33. dakikada Ali Yavuz Kol’un aşırtma vuruşuyla skoru 2-1 yaptı. İkinci yarıda gerçekleşen önemli anlar arasında 49. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Tayfun’un şutu ve 71. dakikada Victor Hugo’nun kaleye yakın yerden yaptığı vuruş, sonuçsuz kaldı.

Göztepe, 85. dakikada da bir fırsat yakaladı; Romulo, penaltı noktasında şut çekmek isterken topu ıskaladı. Maçın son bölümünde Romulo ve Victor Hugo’nun pozisyonları, Adana Demirspor’a şans tanımadı ve mücadele 2-1’lik Göztepe galibiyeti ile sonlandı.