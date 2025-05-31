Adana Demirspor Kulübünde Dört Ay Geçirdi

SÜPER LİG’DE SEZON SONU DEĞERLENDİRMESİ

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Adana Demirspor’da teknik direktör Mustafa Alper Avcı, dört aylık süreçte güzel tecrübeler yaşadıklarını belirtti. Avcı, “Her şeye rağmen bu kulüpte kendimi ailenin bir parçası gibi hissettim” dedi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, sezon boyunca karşılaştıkları zorluklara rağmen takımın sahada sürekli mücadele ettiğini vurguladı. Kasımpaşa maçıyla göreve başladığını hatırlatan Avcı, “O günden bugüne aynı noktadayım. Sezon sonunda ligden düşsek bile futbol camiasının alkışladığı, takdir ettiği bir takım olacağımızı belirtmiştim. Bu duruşu sahada gösterdik” ifadelerini kullandı.

TAKIMDA BİRLİK Ruhu ve Gelecek Planları

Avcı, takım içinde birlik ve mücadele ruhunun her zaman ön planda olduğuna dikkat çekti. “Oyuncu grubum her şeye rağmen inanılmaz bir özveri gösterdi. Antrenmanlarda ve maçlarda yüzde yüzlerini verdiler” diyen Avcı, takımda 17 yaş ortalamasıyla mücadele eden genç oyuncuların Adana Demirspor’un geleceğini şekillendireceğini dile getirdi. Gelecek sezon transfer yasağına vurgu yapan Avcı, bazı oyuncuların takımdan ayrılabileceğini belirtti ve genç oyuncuların kulüp için ne kadar önem taşıdığını aktardı.

VEDA VE TEŞEKKÜR

Adana Demirspor’daki görev süresinin sona erdiğini vurgulayan Avcı, kulüp çalışanlarına ve kendisine güvenen yönetim kuruluna teşekkür etti. Sağlık ekibinden mutfağa kadar herkesin büyük emek verdiğini ifade eden Avcı, “Hiçbir zaman bahane üretmeden çalıştılar” şeklinde konuştu. Genç oyuncuların gösterdiği gelişimden memnuniyet duyduğunu aktaran Avcı, “Bugün birçok genç oyuncu ilk kez forma giydi. Bu çocuklar sadece Adana Demirspor’un değil, Türk futbolunun da geleceği. Dört ay boyunca bu kulüpte kendimi ailenin bir parçası gibi hissettim” sözleriyle düşüncelerini tamamladı.

GAZİANTEP FK’DA SEZON DEĞERLENDİRMESİ

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu İbrahim Kürşat Daloğlu ise sezon sonunun oyuncuların dikkati üzerine olumsuz etkide bulunduğunu kaydetti. Taraftara güzel bir maç izlettiklerini belirten Daloğlu, ilk yarıda bazı eksikliklerin olduğunu, ancak ikinci yarıda maçı hak ettiklerini dile getirdi. Çok sayıda pozisyon kaçırdıklarını söyleyen Daloğlu, oynadıkları güzel futbolla yeni sezona Gaziantep’in daha iyi koşullarda ve daha güçlü bir şekilde gireceği umudunu taşıdıklarını ifade etti.