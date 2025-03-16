Adana Demirspor Süper Lig’den Düştü

Çaykur Rizespor ile Bodrum FK Arasındaki Mücadele

ÇAYKUR RİZESPOR – BODRUM FK MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Çaykur Rizespor ile Bodrum FK’nın oynadığı karşılaşmanın sonucunda, lige veda eden ilk takım belirginleşti. Adana Demirspor, bu haftayı BAY geçerken, Bodrum FK deplasmanda Rizespor’u 2-0 mağlup ederek puanını 30’a yükseltti. Bu sonuç, Adana Demirspor’un matematiksel olarak Süper Lig’de devam etme şansının kalmadığını gösteriyor ve ligin bitimine 10 hafta kala küme düşen ilk takım olarak kayıtlara geçti.

ADANA DEMİRSPOR’UN ZOR GÜNLERİ

Adana Demirspor, çeşitli sebeplerle aldığı puan silme cezaları nedeniyle -2 puanla 19. sırada yer alıyor. Ligin en alt sırasında bulunan Adana temsilcisi, bu sezon yalnızca 2 kez galip gelirken, 4 beraberlik ve 20 maçta 14 mağlubiyet yaşadı. 1994-95 sezonunda Süper Lig’e veda eden Adana Demirspor, 2021-22 sezonunda yeniden ligde yer alarak hasretini sona erdirmişti.

GEÇMİŞ SEZONLARDAKİ PERFORMANS

2018-19 ve 2019-20 sezonlarını 1. Lig Play-Off hattında tamamlayan Akdeniz temsilcisi, üst üste mağlubiyetlerle Süper Lig’e yükselememişti. 2020-21 sezonunda ise Samet Aybaba yönetiminde büyük bir atılım yaparak, 1. Lig’i 70 puanla şampiyon tamamlayarak Süper Lig biletini kapmıştı. Adana Demirspor’un bu sezonki performansı, geçmiş yıllardaki başarılarının ardından hayal kırıklığı yarattı.