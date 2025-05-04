Adana Demirspor Teknik Direktörü Gurur Duyuyor

TEKNİK DİREKTÖRÜN DEĞERLENDİRMESİ

Adana Demirspor’un teknik direktörü Mustafa Alper Avcı, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, “Mağlup ama oyun anlamında bugün sahada herkesin bana göre takdir ettiği rakip takımın da takdir ettiği bir oyuncu grubumuz vardı. Kendi adıma çok gurur duyuyorum” dedi. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Adana Demirspor, sahasında Göztepe’ye 2-1 yenilerek karşılaşmayı tamamladı.

GENÇ OYUNCULARIN ÖNEMİ

Maç sonu değerlendirmelerinde Avcı, “Özellikle genç oyuncuların sayısının fazla olması kırılgan bir yapıya sahip olmamız bizim için dezavantajlı. Fakat onuncu dakikadan sonra oyuna biraz daha tutunmaya çalıştık. Formasyonun değişikliğine gitti, sahada üçlü formasyonla başlamıştık. Formasyon değişikliğinden sonra istediğimiz oyunu oynamaya çalıştık. Kendi adıma çok gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

TARAFTAR DESTEKLERİ

Ayrıca Avcı, “Taraftarımıza da ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bu genç oyuncuların ihtiyacı olan mental anlamda, çünkü ben ve ekip olarak oyuncu grubumuzun saha içinde kalmaya çalışıyoruz. Saha dışındaki olumsuzluklar ya da süreç bizi çok ilgilendirmiyor. Biz sadece işimize odaklandık” şeklinde duygu ve düşüncelerini paylaştı.

GALEBİYET İSTEĞİ

Son olarak, Adana Demirspor camiasına yakışır bir şekilde mücadele ettiklerine inandığını belirten Avcı, “Gönül isterdi, galip gelelim. Çünkü hak ediyorlar. Gerçekten oyuncular galip gelmeyi hak ediyorlar. Öyle bir oyuncu grubuna sahibiz, hak ediyor” şeklinde son sözlerini aktardı.