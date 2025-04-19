Adana Demirspor Trabzonspor’a 0-1 Yenildi

MAÇIN SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Adana Demirspor, evinde Trabzonspor ile karşılaştı ve maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. Trabzonspor’un golü ise 45. dakikada Banza tarafından kaydedildi.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

İkinci yarıda maçın önemli anları başladı. 54. dakikada Cihan Çanak sol kanattan ortasını yaptı. Ozan Tufan’ın vuruşu kalenin üzerinden dışarıya gitti. 59. dakikada Zubkov’un köşe vuruşunda Batagov’un sert vuruşu direkte patladı. 68. dakikada Edin Visca sol çaprazda topla buluştu ve yerden plase yaptı. Ancak kaleci Murat Eser meşin yuvarlağı kurtardı.

TAKIM KADROLARI

Adana Demirspor’un kadrosunda Murat Eser, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak (Maestro dk. 62), Burhan Ersoy, Arda Okan Kurtulan, Tolga Kalender, Bünyamin Balat, İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan, Aymbetov (Yusuf Barasi dk. 62) ve Ozan Demirbağ (Salih Kavrazlı dk. 62) yer aldı. Yedekler arasında ise Vedat Karakuş, Gökdeniz Tunç, Aksel Aktaş, Ali Arda Yıldız, Ali Yavuz Kol, Kadir Karayiğit ve Fougeu bulunuyor. Takımın teknik direktörü Mustafa Alper Avcı.

Trabzonspor ise Uğurcan Çakır, Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Savic, Batagov, Tim Jabol Folcarelli (Ozan Tufan dk. 34), Mendy, Cihan Çanak (Zubkov dk. 58), Cham (Arif Boşluk dk. 58), Visca (Okay Yokuşlu dk. 84) ve Banza ile sahaya çıktı. Yedekler Taha Tepe, Lundstram, Nwakaeme, Sikan, Ali Şahin Yılmaz, ve Enis Destan’dan oluşuyor. Trabzonspor’un teknik direktörü Fatih Tekke.

MAÇIN DİĞER DETAYLARI

Maçta tek sarı kart Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor) tarafından alındı. Hakem olarak Buğra Taşkınsoy, Anıl Usta ve Emrah Ünal görev yaptı.