Adana Demirspor, Trabzonspor’a 1-0 Yenildi

MAÇIN DETAYLARI
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Anıl Usta, Emrah Ünal
Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak (Dk. 62 Maestro), İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Aimbetov (Dk. 62 Barasi), Ozan Demirdağ (Dk. 62 Salih Kavrazlı)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli (Dk.34 Ozan Tufan), Mendy, Visca (Dk. 84 Okay Yokuşlu), Cham (Dk. 58 Arif Boşluk), Cihan Çanak (Dk.58 Zubkov), Banza
Gol: Dk. 45 Banza (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 45+1 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)
MAÇIN ÖZETİ
Süper Lig’in 32’nci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Trabzonspor’u 1-0 mağlup oldu. Maçın 7’nci dakikasında, Visca’nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Cham’ın şutu savunmada kaldı. 24’üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa Eskihellaç’ın uzak mesafeden çektiği şutu, kaleci Murat Uğur Eser kurtardı.
GOL ANI
45’inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan Cham’ın kullandığı kornerde, rakip savunmanın arasından yükselen Banza’nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARIDAN ÖNE ÇIKAN ANLAR
54’üncü dakikada sol kanattan bindiren Cihan Çanak’ın ceza sahasına gönderdiği topa Ozan Tufan gelişine vurdu ancak şutu üstten auta çıktı. 59’uncu dakikada Zubkov’un sol kanattan kullandığı kornerde, Batagov topa gelişine sert vurdu ancak şutu direkten döndü. 68’inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Edin Visca’nın yerden plase vuruşunu kaleci Murat Uğur Eser çıkardı.
KALAN SÜREDE OLMAZ
88’inci dakikada sağ kanattan İzzet Çelik’in kullandığı korner vuruşunda, arka direkte pozisyon alan Tolga Kalender’in kafa vuruşu yan ağlarda kaldı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı, Trabzonspor 1-0 galip geldi.