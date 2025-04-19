Haberler

Adana Demirspor, Trabzonspor’a 1-0 Yenildi

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Anıl Usta, Emrah Ünal

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak (Dk. 62 Maestro), İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Aimbetov (Dk. 62 Barasi), Ozan Demirdağ (Dk. 62 Salih Kavrazlı)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli (Dk.34 Ozan Tufan), Mendy, Visca (Dk. 84 Okay Yokuşlu), Cham (Dk. 58 Arif Boşluk), Cihan Çanak (Dk.58 Zubkov), Banza

Gol: Dk. 45 Banza (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 45+1 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)

MAÇIN ÖZETİ

Süper Lig’in 32’nci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Trabzonspor’u 1-0 mağlup oldu. Maçın 7’nci dakikasında, Visca’nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Cham’ın şutu savunmada kaldı. 24’üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa Eskihellaç’ın uzak mesafeden çektiği şutu, kaleci Murat Uğur Eser kurtardı.

GOL ANI

45’inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan Cham’ın kullandığı kornerde, rakip savunmanın arasından yükselen Banza’nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDAN ÖNE ÇIKAN ANLAR

54’üncü dakikada sol kanattan bindiren Cihan Çanak’ın ceza sahasına gönderdiği topa Ozan Tufan gelişine vurdu ancak şutu üstten auta çıktı. 59’uncu dakikada Zubkov’un sol kanattan kullandığı kornerde, Batagov topa gelişine sert vurdu ancak şutu direkten döndü. 68’inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Edin Visca’nın yerden plase vuruşunu kaleci Murat Uğur Eser çıkardı.

KALAN SÜREDE OLMAZ

88’inci dakikada sağ kanattan İzzet Çelik’in kullandığı korner vuruşunda, arka direkte pozisyon alan Tolga Kalender’in kafa vuruşu yan ağlarda kaldı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı, Trabzonspor 1-0 galip geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

Gümüşhane’de Otomobil Tıra Çarptı

Gümüşhane'de bir otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı; birinin durumu kritik. Sürücünün panik anları kaydedildi.
Haberler

Bakan Uraloğlu Siirt’i Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt Valiliği ziyaretinde Siirt-Kurtalan demir yolu projesinin yatırım programına alındığını ve proje detaylarını paylaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.