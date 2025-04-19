Adana Demirspor Trabzonspor Canlı Yayın

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Adana Demirspor ve Trabzonspor arasında gerçekleşecek olan maçı canlı izlemek isteyenler merakla araştırmalar yapıyor. Maçın heyecanına birlikte ortak olmak için izleme seçeneklerini değerlendiren futbolseverler, detayları haberimizde bulabilir.

MAÇIN DETAYLARI

Adana Demirspor – Trabzonspor karşılaşması Bein Sports üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Maç, bu akşam saat 16.00’da başlayacak ve Adana’daki Yeni Adana Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Bein Sports platformunun kullanıcısı olmanız, maçı canlı izleyebilmek için gerekli. İyi seyirler dileriz!