Haberler

Adana Demirspor Trabzonspor Canlı Yayın

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Adana Demirspor ve Trabzonspor arasında gerçekleşecek olan maçı canlı izlemek isteyenler merakla araştırmalar yapıyor. Maçın heyecanına birlikte ortak olmak için izleme seçeneklerini değerlendiren futbolseverler, detayları haberimizde bulabilir.

MAÇIN DETAYLARI

Adana Demirspor – Trabzonspor karşılaşması Bein Sports üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Maç, bu akşam saat 16.00’da başlayacak ve Adana’daki Yeni Adana Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Bein Sports platformunun kullanıcısı olmanız, maçı canlı izleyebilmek için gerekli. İyi seyirler dileriz!

ÖNEMLİ

Haberler

Afyonkarahisar’da Kaza, 5 Yaralı Var

Afyonkarahisar ile Konya karayolunda hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.
Haberler

Hasan Arslan, Çay’de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Hasan Arslan, Çay ilçe teşkilatını ziyaret ederek ilçe başkanından projeler hakkında bilgi aldı ve Çay Devlet Hastanesi'ne göz hastalıkları uzmanı ataması yapılacağını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.