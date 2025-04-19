Adana Demirspor, Trabzonspor’u Ağırlıyor. İlk Yarı 1-0 Bitti. Golü Banza Attı

MÜSABAKA DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Adana Demirspor, Trabzonspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı, bordo-mavililerin 1-0’lık üstünlüğü ile sona eriyor.

İLK YARI GÜNDEMİ

Maçın 7. dakikasında Visca’nın sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içinde Cham’ın vuruşu savunmada kalıyor. 24. dakikada ise, ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa Eskihellaç’ın uzak mesafeden çektiği şut, kaleci Murat Uğur Eser tarafından kurtarılıyor. 28. dakikada Cihan’ın sol kanattan yaptığı ortada, arka direkte bulunan Visca’nın gelişine vuruşu yandan dışarı çıkıyor.

45+1. dakikada, Cham’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Banza, iyi yükselerek kafa vuruşuyla topu ağlara gönderiyor. Bu gol, Trabzonspor’u 1-0 öne geçiriyor.

TAKIM KADROLARI VE HAKEMLER

Hakemler: Buğra Taşkınsoy, Anıl Usta, Emrah Ünal

Adana Demirspor:

Kaleci: Murat Eser

Savunma: Abdulsamet Burak, Osman Kaynak, Burhan Ersoy

Orta saha: Arda Okan Kurtulan, Tolga Kalender, Bünyamin Balat

Forvet: Tayfun Aydoğan, İzzet Çelik, Aymbetov, Ozan Demirbağ

Yedekler: Vedat Karakuş, Yusuf Barasi, Gökdeniz Tunç, Aksel Aktaş, Salih Kavrazlı, Maestro, Ali Arda Yıldız, Ali Yavuz Kol, Kadir Karayiğit, Fougeu

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Trabzonspor:

Kaleci: Uğurcan Çakır

Savunma: Malheiro, Savic, Batagov

Orta saha: Mustafa Eskihellaç, Mendy, Tim Jabol Folcarelli (Ozan Tufan dk. 34), Cihan Çanak

Forvet: Cham, Visca, Banza

Yedekler: Taha Tepe, Lundstram, Nwakaeme, Sikan, Zubkov, Okay Yokuşlu, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz, Enis Destan

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Sarı kart: Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)