Adana Demirspor’un FIFA Dosyaları Artıyor

MALİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Adana Demirspor’un mali durumu kötüleşirken, kulübün FIFA nezdindeki hukuki sorun dosyalarının sayısı ciddi boyutlara ulaşıyor. FIFA’nın karar verdiği dosya sayısı 41’e yükseldi; bu artış, kulübün uluslararası arenada yaşadığı sorunların ciddiyetini ortaya koyuyor. FIFA’nın aldığı kararlara göre, 12 dosyada “kaldırılıncaya kadar” şeklinde geçici yaptırımlar uygulanıyor ve diğer 29 dosyada kulübe üç dönem boyunca transfer yasağı cezası veriyor. Adana Demirspor, toplamda sahip olduğu 41 dosyasıyla FIFA’da en fazla davaya sahip takımlar arasında kendine yer buluyor.

ŞİKAYETLERİN KAYNAĞI

Henüz resmi açıklamalar yapılmamış olsa da, mevcut dosyaların büyük çoğunluğunun alacaklarını tahsil edemeyen yabancı futbolcuların şikayetleri sonucunda oluştuğu biliniyor. Transfer yasakları ve FIFA dosyalarının varlığı, yeniden Süper Lig hedefleyen Adana Demirspor’un karşısındaki en büyük engellerden biri olmayı sürdürüyor.