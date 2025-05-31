Adana Demirspor’un Geleceği Parlak Görünüyor

TEKNİK DİREKTÖR MUSTAFA ALPER AVCI ADANA DEMİRSPOR İLE SON MAÇINA ÇIKTI

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Gaziantep FK karşısında oynanan maçın ardından bu görevi bıraktığını duyurdu. Alper Avcı, ligin son maçında takımının 2-2 berabere kaldığını belirtirken, “İnanıyorum ki kısa vadede kulübün önümüzdeki yılla alakalı plan ve projesi belirlenecek. Süreç doğru yönetilirse her şey düzelecek ve bu takım yeniden Süper Lig’e çıkmak için en büyük aday olacaktır” dedi.

SEZONUN SON MAÇINDA KEYİFLİ GÖRÜNTÜLER

Trendyol Süper Lig’in son haftasında Adana Demirspor, evinde Gaziantep FK ile berabere kaldı. Maç sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Alper Avcı, “Sezonun son maçını oynadık. Keyifli bir maç oldu” diyerek, sezonla ilgili düşüncelerini paylaştı. “Sezon sonu ligden düşsek dahi camianın alkışladığı bir takım olacak sahada demiştim. Bütün kulüp personeline teşekkür ediyorum. Oyuncular geldiğimiz gün itibariyle öğrenmeye istekli ve sahada söylediğimizi yapmaya hazırdı” ifadelerini kullandı.

GENÇ OYUNCULARIN GELECEĞİ

Avcı, Adana Demirspor’un zorlu süreçlerden geçtiğini ve genç oyunculara süre verdiklerini dile getirerek, “Bütün antrenmanlarda oyuncularımız yüzde yüzünü verdiler. Bugün sahada 17 yaş ortalamasıyla oynayan bir takım vardı. Bu oyuncular bu kulübün geleceği. Transfer yasağımız var ve bu genç oyuncular gelecek sezon bu ligde Adana Demirspor’u temsil edecekler” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Son 2 haftada skorları almayı başardık ama saha içerisinde birçok parametrede ön plana çıkan bir Adana Demirspor kulübü vardı” dedi.

VEDA MESAJI

Adana Demirspor ile son maçı olduğunu vurgulayan Avcı, “Bu benim son maçımdı. Bu görevi bana layık gören yönetim kuruluna teşekkür etmek istiyorum” dedi. Avcı, ayrıca, kulübün ilerideki planlarının önemine vurgu yaparak, “Güzel 4 ay geçirdik, umarım Adana Demirspor’a hak ettiği günlerde yeniden bir arada olmak üzere hoşça kal diyorum” diyerek veda etti.