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Adana Demirspor’un Ligden Düşmesi Kesinleşti

ADANA DEMİRSPOR’UN KÜME DÜŞMESİ NETLEŞTİ

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Adana Demirspor’un küme düşmesi kesinleşti. 2024-2025 sezonunda yaşanan sportif ve finansal sıkıntılar nedeniyle alt sıralardan kurtulamayan Adana ekibi, ligin sona ermesine 10 hafta kala lige veda ediyor.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ VE CEZALAR

Sezona Michael Valkanis yönetiminde başlayan Adana Demirspor, 3 kez teknik direktör değişikliği yaşadı. Mavi-lacivertliler, ayrıca 3 kez puan silme cezasıyla karşılaştı. TFF Kulüp Lisans Kurulu, Adana Demirspor’a 3 puan silme cezası verdi. Daha sonra ligin 23. haftasında Galatasaray karşısında yaşanan sahadan çekilme durumu, 3 puan silme cezasının uygulanmasına yol açtı. Son olarak FIFA Disiplin Komitesi, kulübe toplamda 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası verdi.

MAÇ SONUÇLARI VE DÜŞME KARARI

Ligde bu sezon 26 maça çıkan Adana Demirspor, 2 galibiyet, 4 beraberlik elde ederken, 20 mağlubiyet yaşadı. Ligin 28. haftasında Bodrum FK’nın Çaykur Rizespor’u mağlup etmesiyle Adana Demirspor’un Trendyol 1. Lig’e düşmesi kesinleşmiş oldu.

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