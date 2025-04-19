Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Avcı, fıkrayı vurguladı

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMALARI

Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Trabzonspor ile oynanan maç sonrası yaptığı açıklamada, “Bizim oyuncularımız genç, potansiyelli ve milli takımlara giden, yurt dışından takip edilen oyuncular. Mücadeleden kopmadan, top rakipteyken doğru pozisyon aldık” dedi. Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Adana Demirspor, Trabzonspor karşısında 1-0 mağlup oldu. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Avcı, sahada 90 dakika boyunca iyi mücadele eden bir oyuncu grubunun bulunduğunu vurguladı.

GELECEK MAÇLARA HAZIRLIK

Avcı, “Pazartesi günkü Eyüpspor maçının ardından kendi ayarlarımıza dönmemiz gerekiyordu. Aslında bizim oyuncularımız genç, potansiyelli ve milli takımlara giden, yurt dışından takip edilen oyuncular. Mücadeleden kopmadan, top rakipteyken doğru pozisyon aldık. Topa sahipken yapmamız gereken, bulduğumuz pozisyonları daha net kullanmaktı.” şeklinde konuştu. Ayrıca, son dakikada Arda’nın değerlendiremediği bir pozisyona da dikkat çekti. “Müsabakalardan ve skordan bağımsız bir şekilde oyuncularımızı kazanabiliriz” dedi.

TARAFTAR DESTEĞİ

Taraftarların maç boyunca takıma verdiği desteği memnuniyetle karşılayan Avcı, “Kalan maçlarda da bu şekilde devam edersek; hem oyun hem de kulübün beklentileri adına, üzerimize düşeni yapacağımıza inanıyorum. Ayrıca stattaki seyircilere iyi futbol izlettiğimizi düşünüyorum. Onların desteği, bizim için çok önemli. Biz teknik heyet ve futbolcular olarak saha içinde kalmaya çalışıyoruz. Onların kırılgan yapısına en büyük destek stada gelen taraftarlar oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.