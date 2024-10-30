Adana Demirspor Ve Gaziantep FK Başkanları Sevk Edildi

YASA DIŞI BAHİS REKLAMI NEDENİYLE SEVK

Adana Demirspor’un Başkanı Bedirhan Durak ile Gaziantep FK’nın Başkanı Memik Yılmaz, yasa dışı bahis reklamları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, iki başkan hakkında belirtilen sebeple gerekli işlemleri başlattı.

AÇIKLAMA VE GEREKEN ADIMLAR

TFF’den yapılan açıklamada, “Adana Demirspor A.Ş. Kulübü Başkanı Bedirhan Durak’ın aynı müsabakada ‘yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” denildi.

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz için de benzer bir durum söz konusu. Açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. Kulübü Başkanı Memik Yılmaz’ın aynı müsabakadaki ‘yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi’ nedeniyle 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” vurgusu yapıldı.