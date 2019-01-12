Adana Demirspor’dan ‘Sneijder’ açıklaması!

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Sneijder transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Sancak, transfer döneminde yıldız futbolcu Wesley Sneijder’in de gündemlerinde yer alan futbolculardan birisi olduğunu söyledi. Canlı konferans sistemiyle Wesley Sneijder ile olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve Sneijder’in de Adana Demirspor formasını giymeye sıcak baktığını ifade eden Başkan Sancak, “Ancak; Katar Kulübünde sponsorluk sözleşmelerinden dolayı Sneijder’in kulübümüze transferi gerçekleşmedi. Bazın yayın organlarında yer alan “maliyeti yüzünden gerçekleşmedi” gibisinden gerekçeler sundu. Sponsorluk sözleşmesindeki maddelerden ötürü oyuncunun transferi olumlu sonuçlanmamıştır” dedi.

“Kim bilir bir gün başka baharda aramıza katılır”

Transfer görüşmelerinden dolayı emeği geçen Metin Korkmaz ve Teknik Direktör Yılmaz Vural’a ve aynı zamanda Sneijder’in kulübünde teknik direktörlük görevinde bulunan Bülent Uygun’a da teşekkür eden Sancak, “Sneijder’e bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dilerim. Kim bilir bir gün başka baharda aramıza katılır. Sneijder’e görüşmelerimizdeki sıcak yaklaşımlarından ve karakterli, onurlu kişiliği için teşekkür ederim. Transfer döneminde görüşmelerimiz sürerken, Adana Demirspor’a yakışır bir 10 numara transferi gerçekleştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.