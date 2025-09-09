Haberler

Adana Düğününde Kavga Çıktı

KAVGA DÜĞÜNDEKİ DAVETLİLERİ SOYDU

Düğün salonunda yaşanan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, saat 22.00 civarında Adana’nın merkez Yenibaraj Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğündeki iki grup arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı ve bu tartışma hızla kavgaya dönüştü.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

Düğündeki diğer davetlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavga sonucu düğünün erken sona erdiği öğrenildi. Düğün salonundaki bu kargaşa, cep telefonu ile kaydedildi. Polis, kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Bursa’da Motosiklet Alev Aldı

Bursa'da hareket halindeki bir motosiklet aniden tutuştu. Kırık ayağına rağmen çevredekiler yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.
Fernando Muslera, Uğurcan Çakır’a Mesaj Yolladı

Fernando Muslera, Galatasaray'daki görevini devralan Uğurcan Çakır'a duygusal bir mesaj ileterek, "Kaleye sahip çık." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

