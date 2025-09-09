Adana Düğününde Kavga Çıktı

KAVGA DÜĞÜNDEKİ DAVETLİLERİ SOYDU

Düğün salonunda yaşanan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, saat 22.00 civarında Adana’nın merkez Yenibaraj Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğündeki iki grup arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı ve bu tartışma hızla kavgaya dönüştü.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

Düğündeki diğer davetlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavga sonucu düğünün erken sona erdiği öğrenildi. Düğün salonundaki bu kargaşa, cep telefonu ile kaydedildi. Polis, kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.