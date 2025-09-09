Haberler

Adana Düğününde Uçan Tekmeli Kavga

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE TARTIŞMA NEDENİ

Adana’da bir düğün sırasında davetliler arasında yaşanan kavga anları, saniye saniye kameraya yansıdı. Olay, Seyhan ilçesindeki Yenibaraj Mahallesi’nde gerçekleşti. Düğünde, gelin ile damat tarafı arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı bir tartışma patlak verdi.

TEKME TOKAT KAVGA VE POLİS MÜDAHALESİ

Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında tekme tokat bir kavga başladı. Bu sırada bir kişi, karşısındaki şahsa uçan tekme ile saldırdı. Bu anlar kaydedilirken, bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Kavga, güçlükle ayrıldı ancak tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

