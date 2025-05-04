Adana Eczacı Odası Çocuklarla Buluştu

ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Adana Eczacı Odası yöneticileri, çocuklarla bir araya gelmek amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdi. Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklarla buluştuklarının altını çizdi.

SOSYAL SORUMLULUK VE AMAÇ

Yalbuzdağ, sosyal sorumlulukları gereği birçok etkinlik düzenlediklerini belirtti ve çocuklara pozitif ayrımcılık yaparak onların yaşamlarına dokunmak istediklerini ifade etti. Etkinlik sırasında çocuklar, palyaço eşliğinde sandalye kapmaca, ip çekme ve çuval yarışları gibi çeşitli oyunlar oynadı.