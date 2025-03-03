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Adana Elektrik Kesintisi ve İlçeler

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ADANA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA DUYURU

Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi (TOROSLAREDAŞ) tarafından yapılan açıklamalara göre, 4 Mart tarihinde Adana’nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintiler, Adana’nın Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan ilçelerinde farklı noktalarda gerçekleşecek.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Adana’nın çeşitli ilçelerinde meydana gelecek elektrik kesintilerinin etkilediği yerler arasında Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan yer alıyor. Elektrik kesintisinin yaşanacağı mahallelerle ilgili detaylara da yer veriliyor.

SORU İŞARETLERİNE CEVAPLAR

Adana’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geleceği konusundaki bilgiler, önemli bir konu olarak gündemde yer alıyor. Tüm detaylar için kesinti listesine göz atmanız faydalı olacaktır. Seyhan elektrik kesintisi listesi için ilgili alana tıklayabilirsiniz.

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