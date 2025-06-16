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Adana Feke’de Yangın Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Adana’nın Feke ilçesinde meydana gelen orman yangını, hem karadan hem de havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Çandırlar Mahallesi Bekirhacılı Daşlıgedik bölgesindeki ormanlık alanda, henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı.

MÜDAHALE İÇİN GÖNDERİLEN EKİPLER

Yangın ihbarı üzerine, Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin etkili çalışmaları sayesinde yangın kontrol altına alındı. Bölgede hâlâ soğutma çalışmaları sürüyor.

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