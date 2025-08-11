Adana Feke’de Yangın Kontrol Altında Söndürüldü

YANGIN ADANA’NIN FEKE İLÇESİNDE ÇIKIYOR

Adana’nın Feke ilçesinde, iki katlı bir evde meydana gelen yangın, ormana sıçramadan söndürüldü. Gereken bir konu olarak, yangın, Dere Mansurlu Mahallesi’ndeki Nadir Evran’a ait olan iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi.

İTFİAYE VE ORMAN EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin hem havadan hem de karadan gerçekleştirdiği müdahale ile yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı ve kısa sürede söndürüldü. Ancak bu olay sonucunda ev, kullanılamaz hale geldi.