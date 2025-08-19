Adana Gençlik Kolları, Yürüyüşe Devam Ediyor

ÖZGÜRLÜK YÜRÜYÜŞÜ AKSARAY’A ULAŞTI

CHP Adana Yüreğir Gençlik Kolları, tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile diğer tutuklu CHP’li belediye başkanlarının özgürlüklerine kavuşması için başlattıkları “Adana’dan Silivri’ye Özgürlük Yürüyüşü”nün 11’inci gününde Aksaray’a ulaştı. Yürüyüş, 11 gün önce başlangıç noktasında Adana’dan başlatıldı. CHP Adana Yüreğir Gençlik Kolları, yürüyüşlerinin 245’inci kilometresi olan Aksaray’da bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Heyeti liderliğini yapan Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dayanan, burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

HUKUKSUZLUKLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Ahmet Dayanan, “Türk siyasi tarihinin en uzun özgürlük yürüyüşünün 11’inci günündeyiz. Biz CHP’li gençler, Adana’dan Silivri’ye başladığımız yürüyüşte 11’nci günü geride bırakarak 245 kilometreyi tamamladık ve yolumuza devam ediyoruz. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ve birçok CHP’li belediye başkanımız haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklandı ve görevlerinden alındı. Bu kararlar, milletin iradesine saygıya aykırıdır. Buradan tekrar çağrıda bulunuyoruz; Başkanlarımız hemen serbest kalmalı, demokrasi ve seçimlere saygı gösterilmelidir. Ülkemizde birlik, kardeşlik, demokrasi ve hukuk devletine ihtiyaç var. Türkiye’nin adaletsizliklere tahammül edemeyecek bir durumu var. Bu yolculuk uzun ve zorlu. Günlerdir yürüyoruz ve fiziksel yorgunluk yaşıyoruz. Ancak gönüllü destekler ve halkımızın dayanışmasıyla güçlenmeyi sürdürüyoruz. Bu yürüyüş sadece belediye başkanlarımız için değil, tutuklu olan tüm belediye başkanlarımız içindir” açıklamasında bulundu.

GENÇLER HUKUKSUZLUKLARA DİKKAT ÇEKİYOR

Aksaray CHP İl Başkanı Bilal Özdemir ise, “Adana Gençlik Kollarına mensup genç kardeşlerimiz, haksız ve hukuksuz bir şekilde Silivri zindanında tutulan belediye başkanlarımızın yanında olduklarını göstermek için yürüyorlar. Tüm bu hukuksuzlukları gündeme getirmek, isyan etmek ve antidemokratik uygulamaları tüm dünyaya duyurmak için Adana’dan başlattıkları yürüyüşe destek vermek amacıyla bugün buradayız. Belediye başkanlarımızın özgürlüklerine kavuşturmalarını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.