Adana İmamoğlu’nda Orman Yangını Oldu

ORMAN YANGINI ÇIKTI

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde, Üçtepe Mahallesi’nde saat 16.50’de bir orman yangını meydana geldi. Yangın, yerel saatle belirlenen zaman diliminde ormanlık alanda başladı ve bu durum bölgedeki endişeleri artırdı.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangın ihbarı üzerine, Adana Orman Bölge Müdürlüğü’nden ekipler hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için hem havadan hem de karadan yoğun bir müdahale gerçekleştiriyor. Yangının kontrol altına alınması için mevcut çalışmalar hala devam ediyor.

ÖNEMLİ

Bucak’ta Otobüs Ve Araç Çarpıştı

Bucak'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ve iki yolcu yaralanırken, Berru D.'nin durumu ağır.
Erzurum’da Aşık Sümmani Anma Etkinliği Yapıldı

2025 Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti etkinlikleri çerçevesinde Narman'da gerçekleştirilen 'Ablaktaşı Aşıklar Buluşması', Aşık Sümmani'yi anmak için düzenlendi. Vali Mustafa Çiftçi de katıldı.

