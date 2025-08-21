Adana Karataş Tarıma Dayalı OSB Açılıyor

ADANA KARATAŞ TARIMDAYILI İHTİSAS SU ÜRÜNLERİ OSB’NİN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI

Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) Organize Sanayi Bölgesi olma niteliğine sahip Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri OSB, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan Kuruluş Protokolü ile tüzel kişilik elde etti. Yatırım yapmak isteyen girişimcilerin ön talep başvuruları 18 Ağustos – 19 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak. Valilik önderliğinde bir araya gelen kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan yaklaşık 6 bin 500 dekar büyüklüğündeki bu sanayi bölgesi, parselasyon planı ve altyapı projeleri hazırlık aşamasında.

YATIRIM ALANLARI VE PROJE KAPSAMI

Proje çerçevesinde deniz ve tatlı su balıkları ile karides yetiştiriciliği gerçekleştirilecek ve modern kuluçkahaneler, açık ve kapalı havuz sistemleri, teknolojik seralar ile RAS (Kapalı Devre Su Ürünleri Yetiştiricilik Sistemi) kurulacak. Ayrıca bölgede 20 MW gücünde bir Güneş Enerjisi Santrali kurulumu da planlanıyor. OSB alanında idari ve sosyal tesisler, lojistik merkezi, tır parkı, atıksu arıtma tesisi, eğitim alanları ve sanayi tesisleri yer alacak ve tüm altyapı, yatırımcılara tesis kapısına kadar ulaştırılacak şekilde teslim edilecek. Proje ile birlikte üretim ve yan sektör faaliyetleri sayesinde yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

VALİ KÖŞGER’İN AÇIKLAMALARI

Yatırım süreci ile ilgili bir değerlendirme yapan Vali Yavuz Selim Köşger, Adana’nın tarımsal potansiyelini en yüksek seviyeye çıkarmak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti. Köşger, “Verimli tarım alanları ve doğal iklim şartlarıyla bereketin simgesi olan Adana’mız, tarımsal üretimde Türkiye’nin öncü şehirlerinden biridir. Son yıllarda uygulanan tarım politikalarıyla önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Bu projeyle hem tarımsal ekonomiye değer katacağız hem de binlerce vatandaşımıza istihdam sağlayacağız. Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri OSB, yalnızca Adana’mızın değil, ülkemizin su ürünleri üretiminde lokomotif bir merkez olacaktır. Hep birlikte çalışarak Adana’yı tarım ve su ürünleri alanında dünyada söz sahibi yapacağız,” dedi.