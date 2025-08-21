Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, “Kebabın Kıyma Dağılmıyorsa Hile Var” dedi

KEBAPTA KIIYMA KONTROLÜ

Adana’nın Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, kebapta kıymanın dağılmaması durumunun önemli bir gösterge olduğuna dikkat çekiyor. Yağmur, “Eğer kebapta kıyma dağılmıyorsa, ben onda art niyet ararım. Belki karbonat, belki hamur, belki ekmek vardır içinde. Ama gerçek kıyma dağılır, bulgur gibi dağılır” şeklinde uyarıda bulundu. Yaptığı açıklamada hileli ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

GERÇEK ADANA KEBABI NASIL OLMALI?

Yağmur, gerçek Adana kebabının zırhla çekilmesi gerektiğini belirtti. “Gerçek Adana kebabının altına kıyma saplandıktan sonra bir şiş koyulur. Neden? Çünkü o kıyma ocağa dökülmesin diye. Yani, piştikten sonra şişten çekerken yavaşça bulgur gibi dağılması gerekir.” dedi. Kebapta kullanılan etin kalitesine de dikkati çekerek, “Kuzu eti haricinde hiçbir et kebabın içine girmez. Bu kebap, mutlaka sırt etinden yapılır” ifadelerini kullandı.

KABABIN ÖZELLİKLERİ

Yağmur, eğer kebap şişten çekilirken dağılmıyorsa, bu durumu gerçek Adana kebabının özelliği olarak değerlendirmiyor. “Eğer o kıyma, şişten çekerken dağılıyorsa, işte o gerçek Adana kebabıdır. Ama kıyma dağılmıyorsa, elle kıymayı açıp içine soğanını, biberini yerleştiriyorsanız ve kıyma kendi kendine kapanıyorsa, bu kıyma değildir. Bu Adana kebabı hiç değildir.” diye ekledi.