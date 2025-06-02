Adana Kasaplar Odası Başkanı Uyardı

KASAPLAR DIŞINDA KİMSE KıYMA ÇEKMEMELİ

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, kasaplar dışındaki esnafların kıyma çekmemesi gerektiğini ifade etti. Lastikçi, kuaför ve tamircilerin bile kıyma çekme faaliyetinde bulunduğuna dikkat çeken Yağmur, vatandaşları ve esnafı olası cezalardan kaçınmaları için uyardı.

Yağmur, yaptığı açıklamada, “Herkes kendi mesleğini yapmalı.” diyerek beklentisinin herkesin kendi işlerine odaklanması olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, bu Kurban Bayramı’nda kıyma çekenlerin yine ortaya çıkabileceğini vurguladı. Kıyma çekme işinin yalnızca kasaplara ait olduğunu ifade eden Yağmur, önceki yıllarda lastikçi, tamirci ve kuaförlerin kıyma çektiğini hatırlatarak, bu yıl buna izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

AĞIR CEZALAR UYARISI

Yağmur, konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığından gelen genelge hakkında bilgi vererek, “Kasaplık mesleği dışında faaliyet gösteren esnafların kıyma çekmesi durumunda vergi muafiyetleri iptal edilecek.” dedi. Bu yıl kıyma çekme faaliyetlerinin sıkı bir şekilde denetleneceğini belirten Yağmur, “Kuaför, lastikçi ya da tamirci gibi meslek gruplarının kasaplık yapması halinde cezai işlem uygulanacak.” şeklindeki ifadesiyle de esnafı ciddi şekilde uyarmış oldu.