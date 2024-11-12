Adana Kebap Eğitimine Katılım Sağlandı!

ADANA’DA KEBAP EĞİTİMİ DÜZENLENİYOR

Adana’da gerçekleştirilen ‘Tescilli Adana Kebabı Eğitimi’ne katılan 50 kursiyer, kebap yapımının inceliklerini ustalardan alıyor. Adana Ticaret Odası, Adana Kebap’ının geleceğe taşıyabilmesi amacıyla 15. kez bu eğitimi düzenliyor.

EĞİTİM DETAYLARI

ATOSEV tesislerinde iki gün sürecek olan uygulamalı eğitimde, 50 katılımcı Adana kebabını yapmayı ustalarından öğreniyor. Eğitime katılan kursiyerler, şu an etten kıyma yapımını ve ardından kıymanın şişe geçirilmesi ile mangalda pişirilmesi aşamalarını detaylı bir şekilde öğreniyor. Eğitim veren ustaları dikkatle dinleyen kursiyerler, pratik yapmaya devam ediyor.

Diyetisyen Zeynep Güngörmüş, “Adana Kebap’ın yapımını öğrenmek istedim ve kursa başvurdum. Et ile ilgilenmeyi zaten seviyordum. Kurs çok güzel ve çok faydalı. Adana Kebap’ın bilmediğim birçok püf noktasını bugün öğrendim” diyor. Gazeteci Memiş Akçam ise kebap yapımının inceliklerini öğrenme hedefindeyken, eğitimin ardından ailesine kendi eliyle sık sık Adana kebabı yapacağına vurgu yapıyor.