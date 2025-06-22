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Adana Konsolosluk Bölgesine Seyahat Etmeyin

ABD’NİN Türkiye UYARISI VE SEYAHATTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uyarı metninde, özellikle Türkiye’nin güneydoğusundaki 22 ili kapsayan bölgelere dikkat çekildi. “Adana Konsolosluk Bölgesi’ne seyahat etmeyin” mesajı öne çıktı. ABD vatandaşlarının Türkiye’de daha az görünür hareket etmeleri tavsiye edildi. “ABD Türkiye uyarısı ne anlama geliyor?” sorusuna yanıt arayanlar için detaylar bu metinde yer alıyor.

BÖLGESEL TANSİYONUN ETKİLERİ

ABD’nin İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonrası artan bölgesel tansiyon, Türkiye’deki güvenlik endişelerini de etkiliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Türkiye’ye seyahat etmekten kaçınmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Tırmanan gerilime yönelik bu dikkat çekici açıklama, “Türkiye’de Bölgesel Olaylar Nedeniyle Daha Dikkatli Olun, Adana Konsolosluk Bölgesine Seyahat Etmeyin” başlığıyla duyuruldu. Uyarı, Türkiye’nin güneydoğusundaki 22 bölgeyi kapsarken, özellikle Adana konsolosluk bölgesine seyahat edilmemesi gerektiği vurgulandı.

PROTESTOLAR VE GÖSTERİLERDEN KAÇINILMALI

ABD vatandaşlarının, protestolar ve gösterilerin gerçekleşebileceği yerlerden uzak durmaları gerektiği ifade edildi. Bu doğrultuda, daha “düşük profilli” bir tavır sergilemeleri istendi. Bu önlemlerin, olası güvenlik risklerini azaltmayı amaçladığı belirtiliyor.

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