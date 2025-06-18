Adana Lise Taban Puanları Belli Oldu

ADANA LİSE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI

Adana’da 2025 yılı lise taban puanları, referans veriler doğrultusunda belirlenmiş durumda. Özellikle Adana Fen Lisesi ve Çukurova’da bulunan prestijli Anadolu liseleri yüksek taban puanlarıyla öne çıkıyor. İmam Hatip ve meslek liseleri ise öğrencilere alternatif fırsatlar sunarak daha geniş yüzdelik dilim aralıkları ile dikkat çekiyor.

2025 LGS PREFERANS VE SONUÇLARI

Adana’daki liselerin taban puanları, 2024 yılındaki yerleştirme sonuçlarına dayalı olarak belli oldu. Özellikle merkeze yerleştirme ile öğrenci alan Adana Fen Lisesi, en yüksek puanlı okul olarak öne çıkıyor. Bu bilgiler, 2025 LGS tercihleri sürecinde öğrencilerin hangi okullara girebileceği hususunda önemli bir rehberlik sunuyor. 2025 yılı yerleştirme takvimine göre tercih süreci 14 Temmuz’da başlayacak ve 24 Temmuz’a kadar sürecek. Ayrıca, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra boş kalan kontenjanlar 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.