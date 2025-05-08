Adana merkezli çetenin operasyonu gerçekleşti

ERMENİSTAN’DAN SATIN ALINAN YASA DIŞI BAHİS PANELİ

Adana merkezli olarak dört ilde gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye’deki kişilere kiraladığı yasa dışı bahis paneliyle haksız kazanç elde eden çeteye yönelik 26 şüpheli gözaltına alındı. Elebaşı M.G. (50), ifadesinde, şirketin kripto cüzdan hesabına gönderdiği 100 milyon lira ve 100 Bitcoin için, “Ben iş adamıyım. Bahis oynamak için söz konusu parayı gönderdim” şeklinde açıklamada bulundu. Aralarında M.G.’nin de bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı.

TEKNİK TAKİP VE OPERASYON

Yurt dışı bağlantılı bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteyi, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda deşifre etti. Elebaşı M.G.’nin yönetimindeki çetenin, Ermenistan’daki bir şirketten her biri 100 bin avro karşılığında birçok yasa dışı bahis paneli satın aldığı belirlendi. Çetenin, bu yazılımları Türkiye’deki çeşitli kişilere kiralayıp, haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, paneli satan şirkete ait 8 kripto cüzdan hesabına farklı tarihlerde 100 milyon lira ve 100 Bitcoin gönderildiğini ortaya koydu. Yapılan tespitlerin ardından, Adana’nın yanı sıra Ankara, Antalya ve Şırnak’ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda, M.G. dahil 3’ü kadın, toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 milyon 500 bin lira değerinde döviz ve altın ele geçirildi. Ayrıca, 40 telefon, 15 bilgisayar ve çok sayıda taşınabilir hard disk de incelemeye alındı.

TUTUKLAMALAR VE GÖZALTILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. ve diğer şüphelilerden 15’i tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.G., ifadesinde, “Ben iş adamıyım. Bahis oynamak için söz konusu parayı gönderdim. Yasa dışı bahis oynatmıyorum” şeklinde beyanda bulundu.