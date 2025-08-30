Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye Etkinlikleri

ADANA’DA DÜZENLENEN ETKİNLİKLER

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye’de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla pek çok etkinlik gerçekleşiyor. Adana’da Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Atatürk Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Etkinliğe milletvekilleri, askeri ve mülki erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu. Vali Köşger, Tümgeneral Kalın ve Başkan Vekili Geçer, Adana Valiliği’nde tebrik kabul etti. Uğur Mumcu Meydanı’nda devam eden etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Günün önemi hakkında konuşmalar yapıldı, öğrenciler şiirler okudu ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Program geçit töreni ile sona erdi.

MERSİN’DE ZAFER BAYRAMI ETKİNLİĞİ

Mersin’de Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Mersin Kültür Merkezi’ndeki programda kent protokolü, milletvekilleri ve kurum yetkilileri, bayramlarını kutladı. Cumhuriyet Alanı’nda Vali Atilla Toros, Tuğamiral Salim Kalender ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tören aracına bindi ve alandaki katılımcıların Zafer Bayramı’nı kutladı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu ve günün anlamı hakkında konuşmalar yapıldı. Öğrenciler şiir okudu, Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi bir gösteri sundu. Törende ayrıca Jandarma Merasim Bölük Komutanlığı’nın “tüfekli hareketler” gösterisi de büyük alkış aldı. Adana’daki İncirlik Üssü’nden kalkan F-16 uçakları da muharip uçak geçişi gerçekleştirdi. Program geçit töreni ile tamamlandı.

HATAY’DA ANLAMLI TÖREN

Hatay’da, Antakya Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından törene katılanlar İstiklal Marşı’nı okudu. Antakya Şehitliği’nde devam eden programda şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Vali Masatlı ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Ayrıca, etkinlikler çerçevesinde Vali Masatlı, makamında diğer protokol üyeleri ile tebrik kabul etti.

OSMANİYE’DE COŞKU DOLU TÖREN

Osmaniye Devlet Bahçeli Meydanı’nda düzenlenen törende Vali Erdinç Yılmaz, 12’nci Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal, Belediye Başkanı İbrahim Çenet Atatürk Anıtı’na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı okudu. Vali Yılmaz, burada yaptığı konuşmada 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın, istikbale ışık tutan bir meşale olduğunu ifade etti. Devlet Bahçeli Bulvarı’ndaki programda jandarma özel harekat ekipleri gösteri yaptı ve mehter takımı konser verdi. Ayrıca, halk oyunları ekibi ile cimnastikçilerin gösterileri de dikkat çekti.