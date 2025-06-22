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Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye Sınavı Başladı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI BAŞLADI

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye’de 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince belirlenen sınav yerlerine yöneldi. Okul önlerinde görevliler, öğrencilerin kimlik ve sınav giriş belgelerini kontrol ederek salonlara geçişlerini sağladı. Aileler ise dışarda heyecanla bekleyişlerine devam etti.

AİLELERİN HEYECANI

Mersin’de, adaylar sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine doğru yola çıktı. Yenişehir ilçesindeki Mehmet Adnan Özçelik Anadolu Lisesi’nde kimlik kontrolünün ardından öğrenciler salonlara alındı ve sınav başladı.

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde de adayların heyecanı gözlemlendi. Adayların aileleri ve yakınları, başarı dilekleriyle onların yanında yer aldı. Öğrenciler, görevlilerin kontrollerinin ardından sınav salonlarına yönlendirildi.

OSMANİYE’DE SINAV GÜNÜ

Osmaniye’de, adaylar sabah saatlerinden itibaren girecekleri okulların önünde beklemeye başladı. Kapıda yapılan kimlik kontrol işlemlerinin ardından öğrenciler salona geçti. Adayların aileleri, AYT’nin tamamlanmasını okulun dışında sabırla bekledi.

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