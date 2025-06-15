Adana, Mersin, Hatay Ve Osmaniye’de LGS

ADANA’DA SINAV BAŞLADI

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye’de, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı. Adana’da sınava girecek öğrenciler, aileleriyle birlikte sınavın yapılacağı okullara geldi. Öğrencilerin kimlikleri ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alınmaları sağlandı. Okul bahçelerinde bekleyen veliler, sınav öncesinde görevliler tarafından dışarıda beklemeleri yönünde uyarıldı. Aileler, okulların çevresinde bekleyerek çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

MERSİN’DE HEYECAN DORUKTA

Mersin’de de okullarda LGS heyecanı hâkim oldu. Toroslar ilçesindeki 19 Mayıs Ortaokulu’nda öğrenciler, aileleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde okula geldiler. Kimlik kontrollerinin gerçekleştirilmesinin ardından, isimleri okunarak sınav salonlarına alındılar. Aileler de çocuklarını okul dışında bekleyerek sınav sürecini takip ettiler.

HATAY’DA 22 BİN 524 ÖĞRENCİ SINAVA GİRDİ

Hatay’da 83 okulda, toplam 22 bin 524 öğrenci LGS heyecanı yaşadı. Antakya ilçesindeki TOKİ Şehit Süleyman Yılmaz Anadolu Lisesi’ne gelen öğrenciler, aileleriyle birlikte sabah erken saatlerde okulda hazır bulundular. Kimlik kontrolü yapılarak, isimleri okunan öğrenciler sınav salonlarına alındı.

OSMANİYE’DE SINAV HAZIRLIĞI

Osmaniye’de ise 33 okul ve 455 salonda 7 bin 927 öğrenci, sınav heyecanı yaşadı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde sınava girecek olan öğrenciler, kimlik kontrolünün tamamlanmasının ardından salonlara alındı. Aileler, çocuklarının sınavları bitene kadar okul dışında beklemeyi tercih ettiler.