Adana, Mersin Ve Osmaniye’de Bisiklet Turu

ADANA ETABINDA BİSİKLET TURU GERÇEKLEŞTİ

Adana, Mersin ve Osmaniye’de bu yıl 12’nci kez “Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim” sloganıyla organize edilen ve Yeşilay tarafından düzenlenen bisiklet turu tamamlandı. Yurt genelinde yapılan Yeşilay Bisiklet Turu’nun Adana etabı, Merkez Park’ta başladı. Etkinliğe Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım da katıldı. Hem amatör hem de profesyonel bisikletlilerin pedal çevirdiği etkinlik, başlangıç noktasında sona erdi. Vali Köşger, etkinliğin sağlıklı ve bilinçli toplum inşa etme yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti. Çevrilen her pedalın sağlığa ve aydınlık bir geleceğe uzandığını ifade eden Köşger, “Yeşilayın öncülüğündeki bisiklet turu, hem sporun birleştirici gücünü hem de toplumsal duyarlılığın etkisini göstermektedir.” dedi. Karalar, kentte bisiklet yollarını artıracaklarını duyurdu. Yıldırım ise katılımcılara yaptıkları faaliyetler ve etkinlikler hakkında bilgi verdi.

MERSİN’DE BİR ARAYA GELDİLER

Mersin’de Yeşilay Bisiklet Turu’na katılanlar Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda toplandı. Bisikletlilerin kıyı şeridinde tur attığı etkinlik, başlangıç noktasında sona erdi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, etkinlikte trafik güvenliğini sağlamak amacıyla katılımcılara eşlik etti. Yeşilay Şube Başkanı Kemalettin Erdoğan, “Sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sunmaya çalışıyoruz.” diyerek, bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Erdoğan, “Gençlerimize Yeşilayın neler yaptığını aktivitelerimizle göstermek istiyoruz. Bu amaçla böyle bir bisiklet turu düzenledik. Spor kulüplerimiz, halkımız ve öğrencilerimiz çok ciddi katkılar sağladı, çok başarılı bir organizasyon yaptık.” şeklinde konuştu. Etkinliğe, Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, çeşitli bisiklet toplulukları, vatandaşlar ve öğrenciler de katıldı.

OSMANİYE’DE ELLERİNDE YEŞİLAY YELEKLERİYLE PEDAL ÇEVİRDİLER

Osmaniye’de, tur Osmaniye Belediyesi’nin önünden başladı. Bisikletliler, giydikleri Yeşilay yelekleriyle Musa Şahin Bulvarı’nda pedal çevirdi ve etkinlik Millet Bahçesi’nde sona erdi. 5 yaşındaki bir bisikletli çocuk, katılımcılardan büyük alkış aldı. Yeşilay Şube Başkanı Osman Kıbrıslıgil, “Yeşilay bisiklet turu, sadece sportif bir faaliyet değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam kültürünü toplumun her kesimine yayma hedefimizin, bağımlılıklara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelenin ve birlikte inşa ettiğimiz bağımsız geleceğin simgesidir.” ifadelerini kullandı.