Adana’nın ASEM Takımları Şampiyonaya Katılacak

SPOBLERŞİMLE YOLCULUĞUN GURURU

Adana Sporcu Eğitim Merkezi Spor Kulübü (ASEM) takımları, İzmir’de 23-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Midi Kızlar ve Midi Erkekler Voleybol Şampiyonası’na katılma imkanına sahip olacak. ASEM Kulübü Başkanı Muhsin Yolcu, Adana’nın hem kız hem erkek takımlarıyla şampiyonada temsil edilmesinin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade ediyor.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Takımlarının 2024-2025 sezonunda gerçekleştirilecek bölgesel ve grup müsabakalarında gösterdiği başarı ile finale kalmayı başardığını belirten Yolcu, “Hedefimiz şampiyonluk. Gelecekte daha büyük hedeflerle yolumuza devam edeceğiz.” diyerek, takımın geleceğe dair umut dolu hedeflerini aktarıyor.