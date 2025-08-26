Haberler

Adana’nın Feke İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altında

ADANA’DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Adana’nın Feke ilçesinde meydana gelen bir orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangın, saat 13.30 sıralarında Güzpınarı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu hemen Orman Bölge Müdürlüğüne iletti.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Olay yerine kısa sürede havadan ve karadan çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangın söndürme helikopterleri, acil bir şekilde bölgeye ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sonrasında, zorlu arazi koşullarına rağmen karadan ekipler olay yerine ulaştı. Ekiplerin uyumlu çalışması sayesinde alevler daha fazla yayılmadan çevresi sarılarak kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın tamamen söndürülürken, bölgedeki soğutma çalışmalarının devam etmekte olduğu bildirildi.

