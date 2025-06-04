Adana’nın Kozan Bölgesinde Kadınlar Baklava Yapıyor

DAYANIŞMA ÖRNEĞİ KADINLARDAN

Adana’nın Kozan ilçesinde dayanışma sergileyen iki kadının bayram öncesi geleneksel baklava yapımını gelire dönüştürdüğü görüldü. Siparişler doğrultusunda günde 10 ile 12 tepsi baklava hazırlayan kadınlar, ev ekonomilerine destek sağlarken aynı zamanda geleneksel örf ve adetleri yaşatmaya da katkı sundu. Kozan’da yaşayan 3 çocuk annesi Sevil Aksoy ile 2 çocuk annesi Gönül Acar, Kurban Bayramı yaklaşırken geleneksel el yapımı baklava üretimi yapmaya başladı.

BAYRAMDA EKONOMİK KAZANÇ

Sadece aileleri için değil, çevreden gelen siparişler doğrultusunda da üretim yapan kadınlar, bayram hazırlıklarını ekonomik kazanca çevirmeyi başardı. Gönül Acar, “Evli, iki çocuk annesiyim. Arkadaşlarımın önerisiyle her bayram geleneksel olarak hazırladığımız ev yapımı baklavayı ve yöresel ürünleri, sipariş alarak satmaya başladık. Doğal ürünleri tercih eden, çalışıp kendi yapmaya vakti olmayan kadınlar özellikle bizden alışveriş yapıyor. Günde 10-12 tepsi baklava hazırlıyoruz. Ayrıca ev yapımı şehriye, mantı, içli köfte ve ekşili köfte de en çok sipariş aldığımız ürünler arasında.” dedi.

DOĞAL ÜRÜNLERE YÖNELİM

3 çocuk annesi Sevil Aksoy, son zamanlarda gıda denetimlerinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ev yapımı ve doğal ürünlere yönelik ilginin arttığını belirtti. Aksoy, “Başta sadece evimiz için hazırlıyorduk. Çevremizden gelen yoğun beğeni üzerine bu işi büyütmeye karar verdik. Kozan’da üretilen doğal tereyağı ve yerli cevizle lezzetli baklavalar yapıyoruz. Glikoz kullanmıyoruz. Antep baklavası kadar meşhur olmasa da Adana’nın 10 katlı ev baklavası bölgemizde yoğun ilgi görüyor. Bu iş, kadın dayanışmasının güzel bir örneği oldu. Her kadının evinde başarabileceği bir iş olduğuna inanıyorum.” şeklinde konuştu.

– ADANA