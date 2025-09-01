Adana’nın Kozan’ında Kaza Meydana Geldi

KOZAN’DAKİ KAZADA YARALILAR VAR

Adana’nın Kozan ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, Karacaoğlan Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, C.K. (15) ağabeyine ait 01 AER 685 plakalı motosiklet ile gezintiye çıktı. Arkadaşının ismi A.E. olan 15 yaşındaki genci de yanına alarak, karşı yönden gelen M.C. tarafından yönetilen 01 DMJ 95 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü C.K. otomobilin üzerine fırladı. Yolcu konumundaki A.E. ise yere düşerek yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri hızla olay yerine geldi. Yaralılar, burada ilk müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazada ayrıca otomobilin ön camı patladı ve maddi hasar meydana geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak trafik ekipleri inceleme başlattı. Olayın detayları ve kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.