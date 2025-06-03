Adana’nın Mayıs 2025 İhracat Rakamları Açıklandı

ADANA’NIN MAYIS AYI İHRACAT VERİLERİ

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana’nın Mayıs 2025’te toplam 252 milyon 881 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Mayıs ayı ihracat verilerine göre, bu rakam geçen yılın aynı ayına nazaran yüzde 0,1’lik sınırlı bir düşüşü ifade ediyor. Başkan Kıvanç, “Sanayicimizin çabasıyla ihracat seviyemizi büyük ölçüde koruduk. Ocak-Mayıs 5 aylık dönemde ise Adana’mızın toplam ihracatı yüzde 1,9 azalışla 1 milyar 229 milyon dolar olarak gerçekleşti” şeklinde konuştu.

SEKTÖR BAZINDA İHRACAT PERFORMANSI

Kıvanç, ilk beş ayda en fazla ihracat yapan sektörün Mayıs ayında 54,2 milyon dolar ile kimya sektörü olduğunu belirtti. “Kimya sektörümüz zirvedeki yerini koruyor. Onu 45,7 milyon dolar ile tekstil ve hammaddeleri, 28,1 milyon dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve amulleri sektörleri takip etti. Ocak-Mayıs döneminde de kimya sektörü toplam 233,5 milyon dolarlık ihracatla liderliğini sürdürdü. Tekstil ve hammaddeleri sektörü 204,4 milyon dolar, hububat sektörü ise 155,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi” diye ekledi.

ÜLKE BAZINDA İHRACAT HedefLERİ

Adana’dan ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Mayıs ayında 22,8 milyon dolarla Irak aldı. Irak’ı 16,8 milyon dolarla Almanya ve 16,7 milyon dolarla İtalya izledi. 2025 yılının beş aylık toplam ihracat verilerine dayanarak, Irak toplamda 100 milyon dolarla en çok ihracat yapılan ülke oldu. Almanya’ya gerçekleştirilen ihracat miktarı 73,2 milyon dolar, İspanya’ya ise 71,9 milyon dolar olarak kaydedildi.

GELİŞİM BEKLENTİLERİ

Kıvanç, Adana’nın küresel pazardaki rekabet gücünün artırılacağını vurgulayarak, “Adanamız sahip olduğu sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve stratejik konumuyla daha yüksek ihracat rakamlarını hak ediyor. Her ne kadar bazı aylarda dalgalanmalar yaşansa da sanayicilerimizin kararlılığı, mücadele ve azmi sayesinde ihracatımızı muhafaza ettik. Küresel pazarlardaki rekabet gücümüz, orta ve uzun vadede ihracatımızı yukarı taşıyacaktır. Özellikle 2025 yılının ikinci çeyreği sonu ve üçüncü çeyrek içerisinde bu artışı bekliyoruz. Başta kimya, tekstil ve tarım olmak üzere tüm sektörlerde gösterilen çabayı takdir ediyor, ihracatımıza katkı sunan tüm sanayicilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.