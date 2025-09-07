Adana’nın Sarıçam İlçesinde Yangın Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Adana’nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının, saat 17.00 civarında Turunçlu Mahallesi’ndeki ormanlık alanda belirsiz bir nedenle başladığı öğrenildi. Yangın çıkınca, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler hemen bölgeye yönlendirildi.

YOĞUN MÜDAHALE İLE YANGIN SÖNDÜ

Yangına, karadan yapılan müdahalelerin yanı sıra, söndürme helikopteri ve uçaklarla da destek sağlandı. Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırmalar başlatıldı.