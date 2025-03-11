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Adana’nın Takımları Küme Düşme Tehlikesinde

TÜRK FUTBOLUNDA ADANA’NIN ZOR DÖNEMİ

Adana, Türk futbolunun köklü kulüplerine ev sahipliği yapıyor. Ancak bu sezon, şehrin futbol takımları için kabus gibi geçiyor. Süper Lig’de mücadele eden Adana Demirspor ile 1. Lig’de bulunan Adanaspor, her iki takım da küme düşme hattında yer alıyor. Geçtiğimiz sezon Avrupa macerasına atılan ve üst sıraları zorlayan Adana Demirspor, bu yıl ise kötü bir performans sergiliyor.

Adana Demirspor, özellikle puan silme cezaları ve ekonomik zorluklar nedeniyle düşmenin eşiğine geldi. Şu an -2 puanda bulunan lacivert-mavili ekip, bir kayıp daha yaşadığı takdirde küme düşecek. Diğer bir Adana temsilcisi Adanaspor da 1. Lig’de kümede kalma mücadelesi veriyor. Turuncu-beyazlı ekip, 20 takımlı ligin 19. sırasında bulunuyor ve küme hattının 7 puan gerisinde yer alıyor. Ekonomik sıkıntılarla karşılaşan Adanaspor, en son 2006-2007 sezonunda Süper Lig’de oynadı ve ligdeki en büyük başarısını 1980-1981 sezonundaki ikincilikle elde etti.

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