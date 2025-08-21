Adana Nova Basketbol, Ender Ünlü ile Anlaştı

ADANA NVA BASKETBOL, YENİ ANRENÖRÜ ILE ANLAŞTI

Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Adana Nova Basketbol, Kayseri’nin önemli antrenörlerinden Ender Ünlü ile anlaşma sağladı. Ender Ünlü, Türkiye 1. Kadınlar Basketbol Ligi’nde yer alan Adana Nova Basketbol’un baş antrenörü olarak yeni sezon için göreve başladı.

ENDERE ÜNLÜ’NÜN BAŞARILARI

Geçmiş yıllarda Mersin temsilcisi ÇBK Mersin’de sergilediği başarılı performans ile dikkat çeken Ünlü, yeni sezon için şampiyonluk hedefi belirleyen Adana Nova Basketbol takımının başında, ekibi daha da ileriye taşımayı planlıyor.