Haberler

Adana Oda ve Borsa Başkanları Toplantı Düzenledi

ODALAR VE BORSALAR BİR ARADA

Adana’daki oda ve borsaların başkanları, meclis başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, İl Oda ve Borsa Müşterek İstişare Toplantısı’nda bir araya geliyor. Kozan Ticaret Borsası’nda düzenlenen toplantıda, kentteki sanayi ve tarım sektöründeki sorunlar, çözüm önerileri ve ekonomik kalkınma stratejileri değerlendiriliyor.

ADANA’NIN POTANSİYELİ

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, toplantıda yaptığı konuşmada “Adana’nın güçlü sanayi altyapısı, verimli tarım arazileri ve girişimci yapısıyla Marmara Bölgesine alternatif üretim üssü olma yolunda ilerliyor” diyor. Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç de tarım sektöründeki su krizine dikkat çekerek, “Verimliliğin artırılması için acilen basınçlı sulama sistemlerine geçilmesi gerekiyor” sözleriyle konunun önemini vurguluyor.

TOPLANTIDA ÖNEMLİ İSİMLER

Toplantıya, Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp ve Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir de katılıyor. Sanayi ve tarım sektöründeki esas meselelerin tartışıldığı bu toplantı, Adana’nın ekonomik geleceği açısından önem taşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Köpeğe Esnaftan Yardım DÜZCE

Düzce'de inşaat alanında betona saplanan bir sokak köpeği, çevredeki esnafın yardımıyla kurtarıldı ve yıkanarak tedavi edildi. Esnaf, duyarlılık göstererek köpekle ilgilendi.
Haberler

Gaziantep’te Hırsızlık Suçundan Yakalandı

Gaziantep'te jandarma, 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü yakalayarak tutukladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.