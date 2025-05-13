Adana Oda ve Borsa Başkanları Toplantı Düzenledi

ODALAR VE BORSALAR BİR ARADA

Adana’daki oda ve borsaların başkanları, meclis başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, İl Oda ve Borsa Müşterek İstişare Toplantısı’nda bir araya geliyor. Kozan Ticaret Borsası’nda düzenlenen toplantıda, kentteki sanayi ve tarım sektöründeki sorunlar, çözüm önerileri ve ekonomik kalkınma stratejileri değerlendiriliyor.

ADANA’NIN POTANSİYELİ

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, toplantıda yaptığı konuşmada “Adana’nın güçlü sanayi altyapısı, verimli tarım arazileri ve girişimci yapısıyla Marmara Bölgesine alternatif üretim üssü olma yolunda ilerliyor” diyor. Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç de tarım sektöründeki su krizine dikkat çekerek, “Verimliliğin artırılması için acilen basınçlı sulama sistemlerine geçilmesi gerekiyor” sözleriyle konunun önemini vurguluyor.

TOPLANTIDA ÖNEMLİ İSİMLER

Toplantıya, Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp ve Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir de katılıyor. Sanayi ve tarım sektöründeki esas meselelerin tartışıldığı bu toplantı, Adana’nın ekonomik geleceği açısından önem taşıyor.