Adana Orman Bölge Müdürlüğü Proje Kapsamında Makineler Verdi

ORMAN KÖYLERİNE DESTEK HİBELERİ

Adana Orman Bölge Müdürlüğü, “İklime Dirençli Ormancılık Projesi” çerçevesinde 9 orman köyünde toplam 13 kişiye hamur yoğurma makinesi, üzüm ve nar sıkma ile çapa makinesi sağladı. Proje, 2023 yılında hayata geçti ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı orman yangını ile orman direncini güçlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, demografik, peyzaj ve iklim değişiklikleri nedeniyle artan orman yangınları riskini azaltmak için kurumsal kapasiteleri artırmayı hedefliyor. Proje, 5 yıllık bir uygulama süresi öngörüyor.

HİBELER YEREL YÖNETİMİN KATKISIYLA

Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Feke ilçesinde bulunan 9 orman köyünde 13 kişiye vermiş olduğu makineleri, Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz ve Feke Orman İşletme Müdürü Mustafa Çelen’in katılımıyla gerçekleştirdi. Tüm makineler, hibe şeklinde temin edildi.