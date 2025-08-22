Haberler

Adana Otoyolunda Tır Çarptı, Ölü

KAZA YERİNDEKİ İLK YARDIM VE HASTANE SÜRECİ

Adana’da otoyolda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir şahıs, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda gerçekleşti. İran’dan gelen K.D. (39) idaresindeki 96 AG 773 plakalı tır, yolda yürümekte olan bir kişiye çarptı. K.D. hemen aracını sağa çekip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Merkez, olay yerine sağlık ve polis ekiplerini yönlendirdi.

CESEDİN TESPİTİ VE OTOPSİ SÜRECİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, tırın çarptığı erkek şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Gerçekleştirilen incelemelerde, ölen kişinin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Ceset, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul, Tekstil İçin En İyi Yer

Endonezya Merkez Bankası'nın Kıdemli Başkan Yardımcısı Destry Damayanti, İstanbul'un tekstil ve hazır giyim sektöründeki önemli konumunu vurguladı.
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Kahramanlık Nişanı Taktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya ordusuyla birlikteki başarıları nedeniyle askerlerine kahramanlık nişanı verdi ve bu başarıların ülkenin güvenliğini sağladığını vurguladı.

