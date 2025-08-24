Haberler

Adana Saimbeyli’de Kaza, 2 Ölü

Olayın Gelişimi

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobil uçuruma düşerek 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Henüz sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil, Bayraklı Tepe mevkisinde yaklaşık 60 metrelik bir kayalığa yuvarlandı.

Kurtarma ve İnceleme Çalışmaları

Kaza ile ilgili olarak yapılan ihbarın ardından, kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin sonucunda, araçta bulunan Cumali D. ve Mehmet Akif Ö.’nün yaşamlarını yitirdiği belirlenmiş durumda.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemileri Selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği çerçevesinde İstanbul Boğazı'ndaki Türk donanmasının önemli gemilerini Dolmabahçe'den selamladı.
Haberler

MHP, ‘Canların Türküsü’nü paylaştı sosyal medya

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteklediği Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi için "Canların Türküsü" adlı bir türkü bestelenip sosyal medyada paylaşıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.