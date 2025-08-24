Adana Saimbeyli’de Kaza, 2 Ölü

Olayın Gelişimi

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobil uçuruma düşerek 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Henüz sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil, Bayraklı Tepe mevkisinde yaklaşık 60 metrelik bir kayalığa yuvarlandı.

Kurtarma ve İnceleme Çalışmaları

Kaza ile ilgili olarak yapılan ihbarın ardından, kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin sonucunda, araçta bulunan Cumali D. ve Mehmet Akif Ö.’nün yaşamlarını yitirdiği belirlenmiş durumda.