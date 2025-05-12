Adana Talasemi Ünitesi, Hastalara Hizmet Ediyor

HASTANENİN ÜNİTESİ HİZMET VERİYOR

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki talasemi ünitesi, sadece şehirde değil, çevre illerdeki kalıtsal kan hastalarına da hizmet sunuyor. Talasemi Federasyonu Genel Başkanı ve aynı zamanda ünite sorumlusu olan Defne Ay Tuncel, ünitede “Akdeniz anemisi” olarak bilinen talasemi hastalarının takip ve tedavilerinin yapıldığını aktarıyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaklaşık 5 ay öncesinde ünitenin altyapısının güçlendirildiğini belirten Tuncel, “Tam yataklı, günübirlik hastalarımıza daha konforlu bir ünitemiz oldu. Merkezimiz tam kapasiteli olarak hastalarımıza hizmet etmekte.” dedi.

DÜZENLİ TEDAVİLER YAPILIYOR

Tuncel, multidisipliner bir yaklaşım ile şu anda yaklaşık 350 hastaya hizmet sunduklarını vurguladı. “4-6 aydan itibaren talasemi majör teşhisi konulan hastalara düzenli, yaşamları boyunca her ay kan transfüzyonu yapılması gerekiyor. 2 yaşından itibaren de vücutlarında aldıkları kana bağlı dokularda demir birikimi olmaması için demir şelasyonu tedavisi yapıyoruz.” şeklinde konuştu. Tuncel, amaçlarının sağlıklı bireyler gibi hastalarını büyütmek ve erişkin yaşa getirmek olduğunu belirtiyor. Erişkin yaşa geçtikten sonra da kan transfüzyonu ve demir tedavisine hayat boyu devam etmeleri gerektiğini aktardı.

KÖK HÜCRE NAKLİ SEÇENEĞİ

Hastaların kök hücre nakli ile sağlığına kavuşabildiğine dikkat çeken Tuncel, uygun hastalara nakillerin hastane bünyesindeki merkezde yapılabildiğini ifade etti. “İyi bir şekilde takibini yaptığımız hastaların tedavilerini de kişiye özel planlıyoruz.” diyen Tuncel, kan bankasıyla düzenli bir listelerinin bulunduğunu belirtiyor. “Bu listelere bağlı olarak Kızılaydan tedavilerine uygun kanlar gelmekte.” şeklinde ekledi. Tuncel, Türk Kızılay ile “Biz İyilik Severiz” projesi kapsamında çalışmalar yürüttüklerini, bu projenin birinci yılını doldurduğunu ve ikinci yılda kademe kademe tüm Türkiye’ye yayılmasını hedeflediklerini aktardı.

DESTEKLEYİCİ HİZMETLER SUNULUYOR

Tuncel, merkezde tedavi gören çocukları sadece kan almaya gelen hastalar olarak değil, her yönüyle gelişimlerini desteklenmesi gereken bireyler olarak gördüklerine dikkat çekti. Talasemi hastası 5 yaşındaki kızı Zeynep için üniteye gelen Hatice Özdemir, burada görevli doktorların sadece tedavi değil moral desteğiyle de kendilerinin yanında olduklarını belirtti.