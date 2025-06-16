Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, 2024’te 50 projeye 372 milyon TL hibe talep edildiğini bildirdi

TKDK HİBE PROGRAMI KAPSAMINDA PROJE BAŞVURULARI

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nca (TKDK) yürütülen IPARD Programı altında, 2024 yılında 4 çağrı döneminde toplam 50 proje başvurusunun yapıldığını bildirdi. Bu süreçte 662 milyon 438 bin 163 TL uygun harcama ve 372 milyon 554 bin 927 TL hibe talebi olduğu belirtildi. İncelemeleri tamamlanan projelerden 11’i için toplam 198 milyon 501 bin 160 TL tutarında harcama ile 99 milyon 450 bin 344 TL hibe desteği içeren sözleşmeler imzalandığını ifade etti.

PROJE AŞAMALARI VE SÜREÇLERİ

Başkan Yücel Bayram, Adana’da 1 Ocak 2024 itibariyle faaliyete başlayan TKDK’nın yıl içinde farklı sektörlerde 4 başvuru çağrı dönemine çıkacağını aktardı. 2025 yılı için çağrı ön takviminin yayınlandığını ve Haziran ayı itibarıyla yeni çağrı ilanlarının yapılacağını söyledi. Haziran ayında Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması tedbirine yönelik proje teslimlerinin tamamlandığını, bu konuda ilde 17 proje başvurusu yapıldığını kaydetti. İdari ve teknik incelemeler sonucu 9 projenin sözleşme imzalamaya hak kazandığını belirtti. Sözleşme imzalanan projeler, meyve-sebze işleme/paketleme, soğuk hava deposu, süt ürünleri işleme ve zeytinyağı gibi çeşitli sektörlerde yer aldığını ve yatırım uygulama aşamasına geçtiğini dile getirdi.

GELECEK ÇAĞRI PLANI VE HEDEFLER

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbiri kapsamında Eylül sonuna kadar proje teslimlerinin tamamlandığını anlatan Bayram, bu tedbir altında 22 proje teslim alınmış olup, Türkiye genelinde açıklanan bütçe kaynağının üzerinde talep geldiği için 10 projenin incelemeye hak kazandığını kaydetti. İki proje için sözleşme imzalandığını da aktardı. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbiri çerçevesinde ise ilden alınan 6 proje başvurusunun 2’sinin büyükbaş besi, 3’ünün büyükbaş süt hayvancılığı ve 1’inin küçükbaş besi projesi olduğunu belirtti. Puan sıralaması sonucunda iki projenin incelemeye alındığını ve incelemelerin devam ettiğini ifade etti.

Bayram, açık alanda bitkisel üretim yapan işletmelere yönelik başvuru çağrısında 5 proje başvurusu alındığını ama projelerin puan sıralamalarının düşük olduğu için inceleme aşamasına geçemediğini söyledi. 2025 yılı hibe çağrıları için tahmini 75 proje başvurusu alınmasının ve 260 milyon TL yatırım tutarına karşılık yaklaşık 130 milyon TL hibe desteği sağlanmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.